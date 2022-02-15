Алексей Луценко: Я очень рад, что сумел выиграть свою первую гонку в сезоне

НУР-СУЛТАН. КАЗНФОРМ - Казахстанский гонщик Алексей Луценко одержал победу на дебютной однодневной испанской гонке «Классика Хаэна – Внутренний рай», которая прошла сегодня между Баэсой и Убедой, двумя историческими городами, находящимися под патронажем ЮНЕСКО. Спортсмен поделился с Olympic.kz, как далась победа, передает МИА «Казинформ».

Луценко атаковал сольно на заключительной части 188-километровой дистанции. Сначала он предпринял атаку примерно за 50 км до финиша, а затем, вновь за 28 км до финиша. Именно этот рывок и оказался успешным, принеся казахстанскому гонщику победу на улицах Убеды.

«Я очень рад, что сумел выиграть свою первую гонку в сезоне. Вместе с командой я провел две хорошие недели на высокогорном тренировочном сборе на Тейде, и сегодня чувствовал готовность и мотивацию попробовать что-то. В прошлом году я уже выиграл гравийную гонку – «Серениссима Гравел», так что я знал, чего ждать сегодня. Гонка получилась очень тяжелой с большим количеством подъемов и гравийных участков. Но команда помогла сохранить мне немного сил для решающей части, и затем я сделал все возможное в своих атаках. Я знал, что Тим Велленс может быть реальным фаворитом в подобного рода гонке, так что мой план был атаковать заранее, чтобы уехать в одиночку. И этот план прекрасно сработал. Выиграть свою первую же гонку сезона – это замечательно! Теперь, я настраиваюсь на мой следующий старт – «Вуэльту Андалусии», – рассказал Алексей Луценко.

Напомним, казахстанец Алексей Луценко выиграл однодневную велогонку в Испании.