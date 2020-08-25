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Алексей Луценко выступит в престижной велогонке «Тур де Франс»

25 Августа 2020 11:24
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Алексей Луценко выступит в престижной велогонке «Тур де Франс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Astana Pro Team» готова к первому гранд-туру 2020 велосипедного сезона – «Тур де Франс», который пройдет в период с 29 августа по 20 сентября. В составе команды выступит чемпион Казахстана Алексей Луценко, сообщает Olympic.kz.

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Также в составе команды выступят: Мигель Анхель Лопес, Луис Леон Санчес, Йон Исагирре, Горка Исагирре, Уго Уль, Омар Фраиле, Харольд Техада. Спортивными директорами в гонке назначены Дмитрий Фофонов, Дмитрий Седун, Стефано Занини.


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