Алексей Луценко выступит на однодневной гонке «Коппа Бернокки»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech выступит на итальянской однодневной гонке «Коппа Бернокки», которая пройдет сегодня, 4 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Состав команды: Алекс Аранбуру (Испания), Самуэле Баттистелла (Италия), Мануэле Боаро (Италия), Алексей Луценко (Казахстан), Хавьер Ромо (Испания), Луис Леон Санчес (Испания), Маттео Собреро (Италия).

Спортивные директора: Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия).

Кубок Бернокки — шоссейная однодневная велогонка по дорогам итальянской провинции Ломбардия в окрестностях города Леньяно.