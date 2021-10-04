15:39, 04 Октябрь 2021 | GMT +6
Алексей Луценко выступит на однодневной гонке «Коппа Бернокки»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech выступит на итальянской однодневной гонке «Коппа Бернокки», которая пройдет сегодня, 4 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Состав команды: Алекс Аранбуру (Испания), Самуэле Баттистелла (Италия), Мануэле Боаро (Италия), Алексей Луценко (Казахстан), Хавьер Ромо (Испания), Луис Леон Санчес (Испания), Маттео Собреро (Италия).
Спортивные директора: Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия).
Кубок Бернокки — шоссейная однодневная велогонка по дорогам итальянской провинции Ломбардия в окрестностях города Леньяно.