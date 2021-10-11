РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:14, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Алексей Луценко выступит на однодневной гонке «Коппа Агостони»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech выступит на итальянской однодневной гонке «Коппа Агостони», которая пройдет в понедельник, 11 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Состав команды: Мануэле Боаро (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Фабио Феллине (Италия), Алексей Луценко (Казахстан), Родриго Контрерас (Колумбия), Маттео Собреро (Италия).

    Спортивные директора: Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия).

    Кубок Уго Агостони («Коппа Агостини» — шоссейная однодневная велогонка, проводящаяся по дорогам итальянской провинции Ломбардия в окрестностях города Лиссоне. Названа в честь итальянского велогонщика Уго Агостони, победителя Милан — Сан-Ремо 1914, погибшего во время Второй мировой войны. Входит в календарь Европейского тура UCI и Велошоссейного кубка Италии.

    Наряду с Тре Валли Варезине и Кубком Бернокки является частью так называемой Ломбардской тройки — серии из трёх однодневных велогонок по дорогах Ломбардии, проводящихся с сентября по октябрь.


    Теги:
    Спорт Велоспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!