Алексей Луценко выступит на однодневной гонке «Коппа Агостони»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech выступит на итальянской однодневной гонке «Коппа Агостони», которая пройдет в понедельник, 11 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Состав команды: Мануэле Боаро (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Фабио Феллине (Италия), Алексей Луценко (Казахстан), Родриго Контрерас (Колумбия), Маттео Собреро (Италия).

Спортивные директора: Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия).

Кубок Уго Агостони («Коппа Агостини» — шоссейная однодневная велогонка, проводящаяся по дорогам итальянской провинции Ломбардия в окрестностях города Лиссоне. Названа в честь итальянского велогонщика Уго Агостони, победителя Милан — Сан-Ремо 1914, погибшего во время Второй мировой войны. Входит в календарь Европейского тура UCI и Велошоссейного кубка Италии.

Наряду с Тре Валли Варезине и Кубком Бернокки является частью так называемой Ломбардской тройки — серии из трёх однодневных велогонок по дорогах Ломбардии, проводящихся с сентября по октябрь.