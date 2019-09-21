+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 18 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алексей Луценко выиграл вторую однодневку подряд

21 Сентября 2019 22:37
Поделиться:
Алексей Луценко выиграл вторую однодневку подряд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась шоссейная однодневная велогонка по дорогам Италии, посвященная памяти известного итальянского велогонщика Марко Пантани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Новости по теме

Алексей Луценко одержал яркую победу на велогонке «Коппа Сабатини»
Велокоманда «Астана» выступит на однодневной гонке в Италии Карагандинцы приняли участие в веломарафоне «Париж-Брест-Париж» Капитан «Астаны» Лопес - пятый по итогам «Вуэльты Испании»

Победителем гонки стал казахстанец Алексей Луценко из «Астаны», вторым финишировал итальянец Диего Роза из команды «Ineos», замкнул тройку лидеров француз Гийом Мартен из «Wanty-Gobert».


Остальные гонщики «Астаны» завершили гонку со следующими результатами: Мерхави Кудус — 23-м, Вадим Пронский — 25-м, Жандос Бижигитов, Евгений Гидич, Юрий Натаров и Никита Стальнов не смогли завершить гонку.

«МемориалМаркоПантани»
Castrocaro Terme e Terra del Sole — Cesenatico. 199.8 километров

1. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — 4:50:26

2. Диего Роза (Италия, «Ineos»)

3. Гийом Мартен (Франция, «Wanty-Gobert»)

23. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана»)

25. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»).


Ранее Алексей Луценко в преддверии чемпионата мира одержал уверенную победу на однодневке «Коппа Сабатини».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив