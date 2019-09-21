Алексей Луценко выиграл вторую однодневку подряд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась шоссейная однодневная велогонка по дорогам Италии, посвященная памяти известного итальянского велогонщика Марко Пантани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Победителем гонки стал казахстанец Алексей Луценко из «Астаны», вторым финишировал итальянец Диего Роза из команды «Ineos», замкнул тройку лидеров француз Гийом Мартен из «Wanty-Gobert».



Остальные гонщики «Астаны» завершили гонку со следующими результатами: Мерхави Кудус — 23-м, Вадим Пронский — 25-м, Жандос Бижигитов, Евгений Гидич, Юрий Натаров и Никита Стальнов не смогли завершить гонку.

«МемориалМаркоПантани»

Castrocaro Terme e Terra del Sole — Cesenatico. 199.8 километров

1. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — 4:50:26

2. Диего Роза (Италия, «Ineos»)

3. Гийом Мартен (Франция, «Wanty-Gobert»)

23. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана»)

25. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»).





Ранее Алексей Луценко в преддверии чемпионата мира одержал уверенную победу на однодневке «Коппа Сабатини».