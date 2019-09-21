-
-
-
-
вчера 23:39
-
вчера 23:24
-
-
вчера 22:37
-
-
-
вчера 21:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:15
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:06
-
-
-
-
-
вчера 13:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.09.2019 23:00
-
20.09.2019 22:27
-
-
-
-
20.09.2019 21:27
-
-
20.09.2019 21:00
-
-
-
-
20.09.2019 20:00
-
-
20.09.2019 19:55
-
-
20.09.2019 19:42
-
-
Алексей Луценко выиграл вторую однодневку подряд
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась шоссейная однодневная велогонка по дорогам Италии, посвященная памяти известного итальянского велогонщика Марко Пантани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.
Победителем гонки стал казахстанец Алексей Луценко из «Астаны», вторым финишировал итальянец Диего Роза из команды «Ineos», замкнул тройку лидеров француз Гийом Мартен из «Wanty-Gobert».
Остальные гонщики «Астаны» завершили гонку со следующими результатами: Мерхави Кудус — 23-м, Вадим Пронский — 25-м, Жандос Бижигитов, Евгений Гидич, Юрий Натаров и Никита Стальнов не смогли завершить гонку.
«МемориалМаркоПантани»
Castrocaro Terme e Terra del Sole — Cesenatico. 199.8 километров
1. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — 4:50:26
2. Диего Роза (Италия, «Ineos»)
3. Гийом Мартен (Франция, «Wanty-Gobert»)
23. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана»)
25. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»).
Ранее Алексей Луценко в преддверии чемпионата мира одержал уверенную победу на однодневке «Коппа Сабатини».
- Казахстан занял третье место на ЧМ по боксу
- ЧМ по боксу: Камшыбек Кункабаев стал вторым
- Бекзат Нурдаулетов стал чемпионом мира по боксу
- Казахстанская федерация бокса требует у AIBA объяснений по итогам боя Василия Левита
- Данияр Кайсанов и Нургали Нургайыпулы стали пятыми на ЧМ по вольной борьбе
- Нуркожа Кайпанов стал серебряным призером ЧМ по вольной борьбе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана