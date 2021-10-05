21:15, 04 Октябрь 2021 | GMT +6
Алексей Луценко вошел в состав «Астаны» на гонку «Тре Валли Варезине»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана» выступит на однодневной гонке высшей категории «Тре Валли Варезине», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Она пройдет завтра, 5 октября.
Состав команды: Алекс Аранбуру (Испания), Самуэле Баттистелла (Италия), Родриго Контрерас (Колумбия), Алексей Луценко (Казахстан), Хавьер Ромо (Испания), Фабио Феллине (Италия), Александр Власов (Россия).