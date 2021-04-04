Алексей Луценко стал вторым по итогам велогонки «Гран-при Мигеля Индурайна»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отличное выступление команды Astana ­- Premier Tech на «Гран-при Мигеля Индурайна» завершилось двойным подиумом: чемпион Казахстана Алексей Луценко занял второе призовое место, а чемпион Испании Луис Леон Санчес стал третьим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт «Astana - Premier Tech».

Омар Фраиле завершил гонку на 9-м месте и обеспечил командный успех – Astana – Premier Tech была признана лучшей командой гонки. Победителем «Гран-при Мигеля Индурайна 2021» стал экс-чемпион мира Алехандро Вальверде. Алексей Луценко финишировал вслед за ним, а Луис Леон Санчес замкнул тройку призеров.

«Я неплохо восстановился после своего падения на «Париж - Ницце», и с тех пор проделал большой объем работы для того, чтобы вновь выйти на хороший уровень формы к данному этапу сезона. Я еще на пути в своей подготовке к Арденнским «классикам», но на данный момент чувствую себя достаточно хорошо и, думаю, мне удалось провести неплохой гоночный день. Немного тяжело было на первой половине дистанции, но позднее я почувствовал себя намного лучше, так что к решающим событиям я был уже впереди. Когда я увидел, что Вальверде атакует из нашей группы и перекладывается к Санчесу, я контратаковал, чтобы присоединиться к ним. Вместе с Луисом Леоном мы сделали все, что было в наших силах, я попробовал атаковать на спуске, но это не сработало. Что ж, это был хороший шанс выиграть гонку, и мы сделали максимум возможного, но на этот раз Вальверде был сильнее. Тем не менее, я доволен своим выступлением и теперь настраиваюсь на следующую неделю, когда пройдет «Тур Страны Басков». Главная цель остается прежней – подготовиться к Арденнской неделе, но, если у меня будет шанс побороться за победу на этапе, я постараюсь им воспользоваться», – сказал Алексей Луценко.

«Снова я был близок к победе, но выиграть не удалось. Конечно, я немного расстроен, потому что сделал все, что было в моих силах, но этого не хватило. Команда была великолепна, ребята проделали невероятную работу для меня, предоставив мне наилучший момент для атаки. Все шло хорошо в нашем позднем отрыве, на последнем большом подъеме я атаковал, но позднее Вальверде догнал меня. Вместе с Алексеем мы попробовали разыграть наши карты, но это не сработало. Сожалеть не о чем, так как и команда, и я сделали все возможное сегодня. Теперь меня ждет небольшой отдых, после чего у меня в программе «Тур Альп» и «Джиро д’Италия», – добавил Луис Леон Санчес.

Гран-при Мигеля Индурайна

Эстелла – Эстелла, 203 км.

Топ-3 гонки: 1. Алехандро Вальверде (Movistar Team); 2. Алексей Луценко (Astana – Premier Tech); 3. Луис Леон Санчес (Astana – Premier Tech).

Astana – Premier Tech топ-3 гонки: 2. Алексей Луценко; 3. Луис Леон Санчес; 9. Омар Фраиле.



