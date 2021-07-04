Алексей Луценко стал третьим в общем зачете «Тур де Франс» после восьмого этапа
Победу на этапе одержал бельгийский гонщик команды «Bahrain-Victorious» Дилан Тёнс. Вторым стал испанец Йон Исагирре из «Астаны». Канадец Майкл Вудс из «Israel Start-Up Nation» замкнул тройку лидеров.
Лидер «Астаны» Алексей Луценко финишировал третьим и поднялся на третью строчку общего зачета веломногодневки. Якоб Фульсанг завершил этап 29-м, Омар Фраиле — 30-м, Уго Уль — 62-м,
Алекс Аранбуру — 78-м, Стефан Де Бод — 79-м, Дмитрий Груздев — 131-м.
«Тур де Франс». Восьмой этап
Ойонна — Ле Гран-Борнан. 150.8 километров
1. Дилан Тёнс (Бельгия, «Bahrain-Victorious») — 3:54:41
2. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +0:44
3. Майкл Вудс (Канада, «Israel Start-Up Nation») — +0:47
11. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +4:09
29. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана») — +15:50
30. Омар Фраиле (Испания, «Астана»)
62. Уго Уль (Канада, «Астана») — +28:41
78. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +30:21
79. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана») — +31:25
131. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +35:01
Общий зачет:
1. Тадей Погачар (Словения, «UAE-Team Emirates») — 29:38:25
2. Ваут Ван Арт (Бельгия, «Jumbo-Visma») — +1:48
3. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +4:38
22. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана») — +17:14
37. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +29:18
49. Уго Уль (Канада, «Астана») — +38:01
53. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +41:02
77. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +48:46
79. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана») — +50:13
133. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +1:10:54.