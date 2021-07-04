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    22:46, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Алексей Луценко стал третьим в общем зачете «Тур де Франс» после восьмого этапа

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершился восьмой этап многодневной велогонки «Тур де Франс», протяженностью 150.8 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победу на этапе одержал бельгийский гонщик команды «Bahrain-Victorious» Дилан Тёнс. Вторым стал испанец Йон Исагирре из «Астаны». Канадец Майкл Вудс из «Israel Start-Up Nation» замкнул тройку лидеров.
    Лидер «Астаны» Алексей Луценко финишировал третьим и поднялся на третью строчку общего зачета веломногодневки. Якоб Фульсанг завершил этап 29-м, Омар Фраиле — 30-м, Уго Уль — 62-м,
    Алекс Аранбуру — 78-м, Стефан Де Бод — 79-м, Дмитрий Груздев — 131-м.
    «Тур де Франс». Восьмой этап
    Ойонна — Ле Гран-Борнан. 150.8 километров
    1. Дилан Тёнс (Бельгия, «Bahrain-Victorious») — 3:54:41
    2. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +0:44
    3. Майкл Вудс (Канада, «Israel Start-Up Nation») — +0:47
    11. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +4:09
    29. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана») — +15:50
    30. Омар Фраиле (Испания, «Астана»)
    62. Уго Уль (Канада, «Астана») — +28:41
    78. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +30:21
    79. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана») — +31:25
    131. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +35:01
    Общий зачет:
    1. Тадей Погачар (Словения, «UAE-Team Emirates») — 29:38:25
    2. Ваут Ван Арт (Бельгия, «Jumbo-Visma») — +1:48
    3. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +4:38
    22. Якоб Фульсанг (Дания, «Астана») — +17:14
    37. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +29:18
    49. Уго Уль (Канада, «Астана») — +38:01
    53. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +41:02
    77. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +48:46
    79. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана») — +50:13
    133. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +1:10:54.



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