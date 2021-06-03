НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский гонщик «Astana Premier Tech», чемпион Казахстана Алексей Луценко стал победителем четвертого этапа веломногодневки «Критериум дю Дофине». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Алексей Луценко одержал победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 16,4 км. На втором месте расположился ещё один представитель «Астаны» Йон Исагирре. Замкнул тройку лидеров датчанин Каспер Асгрин из Deceuninck-Quick Step.

