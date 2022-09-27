РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:28, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Алексей Луценко стал лучшим из сборной Казахстана в групповой гонке ЧМ-2022

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по велоспорту на шоссе выступила в групповой гонке на чемпионате мира в Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК,

    Лучший результат среди наших спортсменов показал Алексей Луценко. Он финишировал на 24-м месте.

    Первым на финише был Ремко Эвенпул (Бельгия). Второе место у Кристофа Лапорта (Франция). Замкнул тройку лучших Майкл Мэттьюз (Австралия).


    Фото: olympic.kz




    Теги:
    Спорт Велоспорт
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!