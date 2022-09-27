19:28, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6
Алексей Луценко стал лучшим из сборной Казахстана в групповой гонке ЧМ-2022
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по велоспорту на шоссе выступила в групповой гонке на чемпионате мира в Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК,
Лучший результат среди наших спортсменов показал Алексей Луценко. Он финишировал на 24-м месте.
Первым на финише был Ремко Эвенпул (Бельгия). Второе место у Кристофа Лапорта (Франция). Замкнул тройку лучших Майкл Мэттьюз (Австралия).
Фото: olympic.kz