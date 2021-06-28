12:56, 28 Июнь 2021 | GMT +6
Алексей Луценко стал 16-ым на втором этапе «Тур де Франс»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках престижной многодневной велогонки «Тур де Франс» состоялся второй этап, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
По итогам этапа велогонщики проехали 183,5 км.
Лучший результат у казахстанской команды «Astana Premier Tech» показал велогонщик Алексей Луценко, который финишировал 16-ым.
Первым по итогам этапа финишировал Матье Ван дер Пул (Alpecin-Fenix), вторым к финишу пришёл Тадей Погачар (UAE-Team Emirates), замкнул тройку лидеров Примож Роглич (Team Jumbo-Visma).
В общем зачёте на данный момент Алексей Луценко занимает 13-ое место.