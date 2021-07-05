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    12:01, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Алексей Луценко стал 15-м по итогам девятого этапа «Тур де Франс»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках престижной многодневной велогонки «Тур де Франс» состоялся девятый этап, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Лучший результат у казахстанско-канадской команды «Astana Premier Tech» показал велогонщик Алексей Луценко, который финишировал 15-ым.

    Первым на пятом этапе финишировал Бен О'Коннор (AG2R Citroën Team). Вторым к финишу пришёл Маттиа Каттанео (Deceuninck - Quick-Step). Замкнул тройку лидеров Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious).

    Отметим, на данный момент в общем зачете Луценко занимает восьмое место.


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