Алексей Луценко стал 15-м по итогам девятого этапа «Тур де Франс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках престижной многодневной велогонки «Тур де Франс» состоялся девятый этап, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Лучший результат у казахстанско-канадской команды «Astana Premier Tech» показал велогонщик Алексей Луценко, который финишировал 15-ым.

Первым на пятом этапе финишировал Бен О'Коннор (AG2R Citroën Team). Вторым к финишу пришёл Маттиа Каттанео (Deceuninck - Quick-Step). Замкнул тройку лидеров Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious).

Отметим, на данный момент в общем зачете Луценко занимает восьмое место.