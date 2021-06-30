14:30, 30 Июнь 2021 | GMT +6
Алексей Луценко стал 14-ым на четвертом этапе «Тур де Франс»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках престижной многодневной велогонки «Тур де Франс» состоялся четвертый этап, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Лучший результат у казахстанской команды «Astana Premier Tech» показал велогонщик Алексей Луценко, который финишировал 14-ым.
Первым по итогам этапа финишировал Марк Кэвендиш Deceuninck-Quick Step, на втором месте расположился Насэр Буанни (Arkea-Samsic). Замкнул тройку лидеров Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix).
В общем зачете велогонки Луценко занимает 11-ое место.