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    14:30, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Алексей Луценко стал 14-ым на четвертом этапе «Тур де Франс»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках престижной многодневной велогонки «Тур де Франс» состоялся четвертый этап, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Лучший результат у казахстанской команды «Astana Premier Tech» показал велогонщик Алексей Луценко, который финишировал 14-ым.

    Первым по итогам этапа финишировал Марк Кэвендиш Deceuninck-Quick Step, на втором месте расположился Насэр Буанни (Arkea-Samsic). Замкнул тройку лидеров Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix).

    В общем зачете велогонки Луценко занимает 11-ое место.



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