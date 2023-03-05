Алексей Луценко стал 11-м по итогам «Страде Бьянке»

РИМ. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошла ежегодная шоссейная однодневная велогонка, проходящая по дорогам Италии «Страде Бьянке», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем гонки стал британский гонщик команды «INEOS Grenadiers» Том Пидкок. Вторым стал француз Валентен Мадуа из «Groupama-FDJ». Бельгиец Тиш Бенот из «Jumbo-Visma» замкнул тройку лидеров.

Лучшим у гонщиков «Астаны» стал Алексей Луценко, завершивший гонку 11-м. Симоне Веласко финишировал 90-м, Леонардо Бассо — 125-м. Александр Рябушенко, Мануэле Боаро и Антонио Нибали не смогли добраться до финиша. Евгений Федоров не вышел на стрт гонки.

«Страде Бьянке»

Siena — Siena. 184 километра

1. Том Пидкок (Великобритания, «INEOS Grenadiers») — 4:31:41

2. Валентен Мадуа (Франция, «Groupama-FDJ») — +0:20

3. Тиш Бенот (Бельгия, «Jumbo-Visma») — +0:22

11. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +1:44

90. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +14:18

125. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +19:20.