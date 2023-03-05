Алексей Луценко стал 11-м по итогам «Страде Бьянке»
Победителем гонки стал британский гонщик команды «INEOS Grenadiers» Том Пидкок. Вторым стал француз Валентен Мадуа из «Groupama-FDJ». Бельгиец Тиш Бенот из «Jumbo-Visma» замкнул тройку лидеров.
Лучшим у гонщиков «Астаны» стал Алексей Луценко, завершивший гонку 11-м. Симоне Веласко финишировал 90-м, Леонардо Бассо — 125-м. Александр Рябушенко, Мануэле Боаро и Антонио Нибали не смогли добраться до финиша. Евгений Федоров не вышел на стрт гонки.
«Страде Бьянке»
Siena — Siena. 184 километра
1. Том Пидкок (Великобритания, «INEOS Grenadiers») — 4:31:41
2. Валентен Мадуа (Франция, «Groupama-FDJ») — +0:20
3. Тиш Бенот (Бельгия, «Jumbo-Visma») — +0:22
11. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +1:44
90. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +14:18
125. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +19:20.