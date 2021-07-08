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    23:23, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Алексей Луценко поднялся в общем зачете после 11-го этапа «Тур де Франс»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11-м этапе «Тур де Франс» пелотон преодолел по горам 198.9 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победителем этапа стал бельгиец Ваут Ван Арт из «Jumbo-Visma». Гонщики команды «Trek-Segafredo» француз Кенни Элиссонд и голландец Бауке Моллема показали второй и третий результаты соответственно.

    Лидер «Астаны» Алексей Луценко финишировал восьмым и поднялся на седьмое место в генеральной квалификации после сегодняшней гонки.
    «Тур де Франс». 11-й этап
    Сорг — Малосен. 198.9 километров

    1. Ваут Ван Арт (Бельгия, «Jumbo-Visma») — 5:17:43
    2. Кенни Элиссонд (Франция, «Trek-Segafredo») — +1:14
    3. Бауке Моллема (Нидерланды, «Trek-Segafredo»)
    8. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +1:56
    Общий зачет:
    1. Тадей Погачар (Словения, «UAE-Team Emirates») — 43:44:38
    2. Ригоберто Уран (Колумбия, «EF Education-Nippo») — +5:18
    3. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — +5:32
    7. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +6:30

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