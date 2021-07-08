Алексей Луценко поднялся в общем зачете после 11-го этапа «Тур де Франс»
Победителем этапа стал бельгиец Ваут Ван Арт из «Jumbo-Visma». Гонщики команды «Trek-Segafredo» француз Кенни Элиссонд и голландец Бауке Моллема показали второй и третий результаты соответственно.
Лидер «Астаны» Алексей Луценко финишировал восьмым и поднялся на седьмое место в генеральной квалификации после сегодняшней гонки.
«Тур де Франс». 11-й этап
Сорг — Малосен. 198.9 километров
1. Ваут Ван Арт (Бельгия, «Jumbo-Visma») — 5:17:43
2. Кенни Элиссонд (Франция, «Trek-Segafredo») — +1:14
3. Бауке Моллема (Нидерланды, «Trek-Segafredo»)
8. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +1:56
Общий зачет:
1. Тадей Погачар (Словения, «UAE-Team Emirates») — 43:44:38
2. Ригоберто Уран (Колумбия, «EF Education-Nippo») — +5:18
3. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma») — +5:32
7. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +6:30