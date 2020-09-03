Алексей Луценко победил на шестом этапе «Тур де Франс»

ЛЕ ТЕЙ. КАЗИНФОРМ - Победой казахстанца Алексея Луценко завершился шестой этап супермногодневки «Тур де Франс». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Шестой этап составил отрезок Ле Тей - подъем Эгуаль. Всего участником предстояло преодолеть 191 километр. Финиш же принимал Эгуаль. В сумме три финальных подъема составили 35 километров со средним градиентом 4 процента.





Луценко «работал» в отрыве, и на одном из отрезков дистанции он опережал пелотон на шесть минут. За десять километров до финишной черты Алексей имел преимущество перед основной группой более, чем три минуты. Тем не менее, недалеко были Фабио Ару (UAE Team Emirates) и Хесус Эррада (Cofidis), с которым у казахстанского гонщика получилась дуэль.





За десять километров до финиша полностью выбыл из борьбы Ару. Эррада продолжал сражаться. Однако его усилий не хватало - Луценко работал просто шикарно, не давая возможность приблизиться к себе вплотную. За четыре километра до финиша Эррада отставал на 45 секунд. При этом стоит отметить, что гандикап продолжал расти. В итоге соло Луценко завершилось финишем в гордом одиночестве. Для него победа на этапе «Большой петли» стала первой в карьере.



«Победа для меня очень важна. У нас была сильная группа сегодня. На собрании мы выстроили план, обсудили тактику. И наш замысел заключался как раз в этом, что и было. Мы смогли отобраться в отрыв. Работал на пределе своих возможностей, когда атаковал. Надо было держать ритм, сохранять хладнокровие. Александр Винокуров помогал по дистанции, вел меня на главных участках. Очень рад, что все у нас получилось»,- озвучил Луценко после финиша.

