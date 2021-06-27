Алексей Луценко оценил выступление на первом этапе «Тур де Франс»
«Состоялся типичный первый день для Гранд-тура. После старта гонка была невероятно быстрой, а позже совсем хаотичной, но это было вполне нормально для первого дня велогонки «Большой петли». Первый этап всегда проходит с множеством аварий, падений. И в этот раз произошло два завала.
Первый случился за 40 километров до финиша, второй - за шесть километров. К счастью, мне удалось избежать участия в обоих. Однако, к сожалению, Якоб, Дмитрий и Омар пострадали от второго завала, но они все же смогли завершить первый этап.
Я доволен гонкой, мои ноги работают хорошо. Я финишировал через 8 секунд после финиша лидера, но впереди меня ждет еще 20 этапов, и я считаю, что у нашей команды есть еще много шансов», - цитирует Луценко пресс-служба команды Astna-Premier Tech.