+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 379.75 EUR 415.18
RUB 5.78 CNY 54.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алексей Луценко финишировал вторым на пятом этапе многодневки «Тур ОАЭ»

27 Февраля 2020 22:44
Поделиться:
Алексей Луценко финишировал вторым на пятом этапе многодневки «Тур ОАЭ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гонщик «Астаны», чемпион Казахстана Алексей Луценко финишировал вторым в драматичном финале на вершине известного подъема Джебель Хафит, который венчал пятый этап «Тура ОАЭ». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Астана Про Тим.

Новости по теме
Алексей Луценко занимает 3-е место в общем зачете «Тура ОАЭ»
Якоб Фульсанг из «Астаны» выиграл велогонку «Вуэльта Андалусии» Мигель Анхель Лопес из «Астаны» - победитель четвертого этапа велогонки «Волта Алгарви» Велогонщик «Астаны» стал победителем третьего этапа «Вуэльты Андалусии»

Капитан «Астана Про Тим» открыл спринт мощным рывком в гору, первым проехав последний поворот. Однако, ему не хватило немного, чтобы одержать победу на этапе: словенец Тадей Погачар обошел его прямо на финишной черте. Тем не менее, благодаря сегодняшнему выступлению, Алексей Луценко сумел защитить свою третью позицию в общем зачете многодневки.

«Конечно, я чувствую разочарование, потому что я был очень близок к победе сегодня. Но, в то же время, я знаю, что не совершил ни одной ошибки в финале, и выложился на все 100% в том спринте, так что сожалеть не о чем. У меня никогда не было такого, но сегодня сразу после финиша я упал без сил, будучи полностью опустошенным. Я показал свой максимум сегодня. Очень жаль, что не получилось выиграть, но я могу гордиться своим выступлением на этой горе. Сегодня я чувствовал себя намного лучше, чем позавчера, когда жара сильно повлияла на меня, так что я смог показать лучший результат на подъеме. У меня были рекордные показатели при прохождении горы, и я чувствую, что моя форма идет по нарастающей в начале этого сезона», - сказал Алексей Луценко.

Как и двумя днями ранее, гора Джебель Хафит стала идеальным местом для сражения фаворитов за общий зачет гонки. После нескольких мощных атак пяти гонщикам удалось образовать группу лидеров, в которой оказался и Алексей Луценко.

Чемпион Казахстана сумел ответить на все атаки Адама Йейтса, Тадея Погачара, Давида Году и Ильнура Закарина. В итоге лидеры прибыли к финишу все вместе, разыграв победу на этапе в тяжелом спринте в гору.

Британец Адам Йейтс продолжает лидировать в генеральной классификации «Тура ОАЭ», Погачар занимает 2-е место +1.01, Алексей Луценко – 3-й, +1.33.

Завтра пройдет 6-й этап многодневки: 158 км от Аль Рувайс до Аль Мирфа.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:

Автор:

Гульмира Байзакова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив