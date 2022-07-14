14 Июля 2022 10:00

Алексей Луценко финишировал в топ-10 на этапе «Тур де Франс»

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко успешно выступил на 11 этапе супермногодневки «Тур де Франс». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Казахстанец финишировал на восьмом месте. Этот успех позволил ему поднять в общем зачете гонки. Теперь Луценко занимает девятое место.

Лидирует в генеральной классификации Йонас Вингегор (Jumbo - Visma). Вторую позицию удерживает Ромэйн Барде (Team DSM). Тадей Погачар (UAE Team Emirates) замыкает тройку лидеров.

Фото: olympic.kz