Алексей Калайчиди: Что дает Казахстану реформа МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря реформе в МВД Казахстана сокращается преступность в стране и в самих органах внутренних дел. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел РК Алексей Калайчиди в интервью телеканалу «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня уже 10 месяцев прошло с начала реформы. Есть о чем сказать.

Но, прежде всего, я хотел сказать – цель реформы, о ней много заявлялось, это повышение доверия к полиции. Я хотел бы сказать так, что мы хотим рассказать о том, что получает от реформы общество и что получают сами полицейские. В этой связи я хотел бы отметить 7 основных направлений, и озвучить некоторые результаты», – сказал вице-министр.

По словам А.Калайчиди, первым направлением реформы является оптимизация штатной численности органов внутренних дел. Сокращено полторы тысячи руководящих должностей, на 11 процентов сокращена штатная численность органов. При этом, сокращение произошло, в основном, за счет некомплектности. Те же, кто все-таки был сокращен – а это руководящий состав, чьи должности были упразднены, – все трудоустроены и продолжают нести службу.

Отвечая на вопросы журналиста, А.Калайчиди отметил, что сокращение штатов не привело к ухудшению работы органов. Напротив, за 9 месяцев 2019 года преступность сократилась на 15 процентов, а раскрываемость преступлений повысилась с 71 процента до 79 процентов. В целом, оптимизация направлена на создание компактного, но профессионального аппарата. В этом плане Казахстан идет по пути лучших реформ полицейских структур. Работа полиции не ухудшилась, в том числе, за счет цифровизации – например, в сфере безопасности дорожного движения. Благодаря усилению видеоконтроля упразднен институт дорожной политики, бывший объектом критики со стороны общества.

Вице-министр подчеркнул, что преступность в стране снижается благодаря усилению профилактики. При этом, поскольку из 200 факторов, влияющих на рост или снижение преступности, полиция может влиять только на 50, то, в целом, снижение уровня преступности – заслуга всего общества.

Высвободившиеся средства после оптимизации направлены на повышение зарплаты сотрудников – на 20-65 процентов.

Вице-министр пояснил, что наибольшее повышение зарплаты произошло у сотрудников патрульной полиции, оперативно-следственных подразделений, участковых инспекторов по делам несовершеннолетних, преподавателей вузов. Например, если раньше патрульный получал 103 тысячи тенге, то теперь получает 147 тысяч тенге. Оперативники теперь получают 150 тысяч тенге.

Второе направление – модернизация ведомственного образования. Из 12 учебных заведений МВД остались 5 лучших. Теперь полицейских будут готовить только в высших учебных заведениях.

А.Калайчиди также рассказал о льготах для полицейских, появившихся благодаря реформе. Так, 46 процентов сотрудников получили право на жилищную компенсацию в размере от 20 до 50 тысяч тенге на каждого члена семьи. Всего в решении жилищного вопроса нуждаются более 36 тысяч сотрудников, для 15,5 тысячи сотрудников эта проблема уже решена. Разработаны законодательные поправки, чтобы перейти на систему жилищных выплат, позволяющих сотрудникам после выхода на пенсию оставлять жилье за собой. То есть, будет заключаться трехсторонний договор с банком, и сотрудник будет платить не собственнику жилья, а банку за полученный кредит.

Далее вице-министр остановился на мерах борьбы с коррупцией в МВД, принимаемых в рамках реформы.

«Главная новизна действующих мер, принимаемых в нашем министерстве – в том, что кроме стандартных планов, которые нужны, мы пошли по пути максимального вовлечения общественных институтов, которые неравнодушны к этой теме, разработали и утвердили трехсторонний план. Одна сторона – это наше Министерство, другая сторона – Агентство по противодействию коррупции, третья сторона – это представители гражданского общества. В мае состоялось подписание этого плана. Мы собрали более тысячи предложений. Сфокусировали их и собрали 129 наиболее реальных и эффективных, распределили их по 4 направлениям и 5 сентября публично рассмотрели ход реализации этого плана», – сказал А.Калайчиди.

По его словам, в результате принятых мер на треть сократилось количество преступлений, в том числе коррупционных, среди личного состава. При этом, более 60 процентов преступлений выявляется собственными силами.

Также, по словам вице-министра, проведен серьезный функциональный анализ для определения лишней отчетности, совещаний и других процедур, замедляющих работу органов. Количество отчетов сокращено со 105 до 35, совещания проводятся только по понедельникам, их длительность теперь не превышает часа. Это повышает эффективность работы сотрудников и повышает качество оказываемых ведомством услуг.