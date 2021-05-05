Алексей Цой: Завод по производству вакцины в Жамбылской области - на финальном этапе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава Алексей Цой рассказал о строительстве завода по производству казахстанской вакцины, в том числе против коронавируса в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается обеспечения казахстанской промышленности, здесь нужно понимать, что в Казахстане таких заводов не было. Как раз-таки пандемия сподвигла к ускорению процессов и запуска нового строительства. В Гвардейском такой завод строится, он уже на финальном этапе, производится финальный монтаж оборудования. Самое главное, в дальнейшем все технологические процессы должны быть отстроены. В среднем производственные площадки запускаются два-три года минимум. Наш завод, который строится в Гвардейском, выходит на темпы своего завершения. Очень важно соблюсти все технологические процессы, в том числе оценку безопасности, валидацию оборудования и стандарты GMP. Все идет своим чередом», - рассказал Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

Он также прокомментировал вопрос касательно того, кто ответственен за строительство завода.

«Что касается разграничения ответственности - есть четкие критерии зон ответственности, которые определены и над которыми мы работаем. Министерство образования является непосредственным заказчиком самого завода. Этот завод изначально планировался для производства вакцин не только от коронавирусных вакцин, а в том числе вакцин для сельского хозяйства, которые разработаны нашими учеными в НИИ проблем биологической безопасности. В связи с пандемией этот завод в срочном порядке был реорганизован именно направлен на выпуск коронавирусной вакцины. Здесь технологически было перестроено, чтобы завод смог выпускать именно вакцину QazCOVID-in», - пояснил А. Цой.

Он отметил, что само строительство завода осуществляется при помощи акимата Жамбылской области, который сейчас имеет контракт с подрядчиками. По его словам, на данный момент завершается строительство данного объекта.

«Были также международные консультанты, которые ведут и сопровождают этот проект. Министерство здравоохранения является заказчиком этой вакцины. Наша подведомственная организация «СК-Фармация» заключила договор с НИИ проблем биологической безопасности на поставку вакцин QazCOVID-in. Мы оплачиваем за вакцину согласно поставленным вакцинам. В дальнейшем Минздрав РК несет ответственность за сертификацию по стандартам GMP будущего завода. Между нами и МОН РК в лице НИИПББ мы имеем контракт на поставку вакцин. Есть четкая разграниченность и здесь не должно быть путаницы. Каждый за свой фронт отвечает, думаю, что общими усилиями наш завод запустим. Потому что пандемия длительная, это вызовы. Наша система будет готова выпускать различные виды препаратов на этом заводе», - считает Алексей Цой.

Напомним, ранее спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании обратился к представителям Правительства с вопросом, кто несет ответственность за завод по производству казахстанской вакцины, строящийся в Жамбылской области.







