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Алексей Цой выразил готовность встретиться с «антиваксерами»

23 Июля 2021 17:08
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Алексей Цой выразил готовность встретиться с «антиваксерами»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой выразил готовность встретиться с женщинами, устроившими скандал в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава Минздрава на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что министерство всегда открыто для общества и готово с каждым обсуждать возникающие вопросы.

Он также объяснил, почему он не вышел на встречу с этими женщинами, отметив, что вышли свободные на тот момент сотрудники и курирующие данные вопросы. Алексей Цой заявил, что сам тоже всегда готов обсуждать возникающие проблемные вопросы, в том числе и с этими женщинами.

Ранее в СМИ сообщалось, что группа женщин «антиваксеров» требовала встречи с чиновниками Минздрава. Их пригласили в конференц-зал, на встречу с «антиваксерами» вышли вице-министры Жандос Буркитбаев, Ажар Гиният и официальный представитель санврача Казахстана Ержан Байтанаев.

При этом конструктивного диалога не получилось: женщины набросились на должностных лиц с криками и кулаками.

Ранее в Министерстве здравоохранения РК рассказали, сколько человек заразились коронавирусом после вакцинации в Казахстане.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Алексей Цой  
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Автор:

Серик Сабеков

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