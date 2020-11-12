Алексей Цой встретился с министром здравоохранения Афганистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой в онлайн формате обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с министром здравоохранения Исламской Республики Афганистан Ахмадом Османи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В начале встречи А. Цой выразил соболезнования родным и близким погибших в результате террористического нападения, совершенного в университете Кабула, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Глава Минздрава отметил важность казахстанско-афганского сотрудничества в области здравоохранения, основанного на взаимоуважении и взаимодоверии. Особенно это стало очевидным на фоне распространившейся по всему миру пандемии, победа над которой возможна только совместными и скоординированными усилиями.

«Мы нацелены на придание огромного импульса взаимодействию в области здравоохранения между нашими государствами и поднятия их на новый уровень сотрудничества», - заверил А.Цой.

В этой связи министр предложил активизировать сотрудничество с Исламской Республикой Афганистан в области здравоохранения по таким направлениям, как совершенствование медицинской помощи, содействие в реформировании системы общественного здравоохранения, развитие кадровых ресурсов, медицинское образование и наука, повышение квалификации кадров, фармация, медицинский туризм, электронное здравоохранение и другие.

В свою очередь, Ахмад Османи также поблагодарил А.Цоя за встречу и выразил заинтересованность в развитии двустороннего партнерства.

По итогам переговоров стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения РК и Министерством здравоохранения Исламской Республики Афганистан.



