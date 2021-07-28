Алексей Цой: В ряде регионов ковидные стационары переполнены
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 65% суточной заболеваемости и летальности от общего показателя по Казахстану приходится на Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Караганду. Об этом сообщил глава Минздрава, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее Алексей Цой заявил , что в ряде регионов Казахстана возможен дефицит инфекционных и реанимационных коек.
«На сегодня в ряде регионов ковидные стационары переполнены, что приводит к перегрузке системы здравоохранения, что может привести к снижению своевременного доступа к медицинской помощи населения и неизбежно ведет к росту летальности, заболеваемости и дальнейшему распространению инфекции. 65% суточной заболеваемости и летальности от общей по РК приходится на города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Караганда», - сообщил в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.
«К сожалению, по-прежнему отмечается низкая настороженность населения. Граждане продолжают посещать объекты с красным и желтым статусом, мы перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию, которые являются основными мерами профилактики КВИ», - отметил министр.
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