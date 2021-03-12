Алексей Цой в преддверии праздников напомнил казахстанцам об опасности заражения КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой в преддверии длительных праздников еще раз напомнил казахстанцам об опасности заражения коронавирусом и ОРВИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу главы ведомства в Facebook.

Для ряда инфекционных заболеваний характерен сезонный подъем заболеваемости. Для острых респираторных вирусных инфекций (риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и другие) сезонный подъем заболеваемости ежегодно приходится на осенний и весенний период.