13:14, 12 Март 2021 | GMT +6
Алексей Цой в преддверии праздников напомнил казахстанцам об опасности заражения КВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой в преддверии длительных праздников еще раз напомнил казахстанцам об опасности заражения коронавирусом и ОРВИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу главы ведомства в Facebook.
Для ряда инфекционных заболеваний характерен сезонный подъем заболеваемости. Для острых респираторных вирусных инфекций (риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и другие) сезонный подъем заболеваемости ежегодно приходится на осенний и весенний период.
Cезон заболеваемости ОРВИ продолжается, поэтому сохраняется риск роста заболеваемости среди населения.
По результатам геномных исследований вирусов КВИ циркулировавших на территории страны в период с сентября по январь новые штаммы коронавируса («Британский», «Южноафриканский», «Бразильский») не выявлены.
Однако, с возобновлением международного авиасообщения поток граждан РК и , выезжающих за рубеж, (трудовая миграция, обучение, лечение, туризм), и въезжающих иностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья повышает риск завоза новых штаммов коронавирусной инфекции в страну.
Вводимые послабления ограничительных мер для деятельности социально-экономических объектов, рост социальной активности населения могут привести к увеличению риска распространения коронавирусной инфекции.
По данным научных исследований американских и российских ученых стойкий и выраженный иммунитет формируется только у 10-15% переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.
Формирование иммунитета у переболевших COVID-19 и возраст пациента имеют корреляционную взаимосвязь: лучше всего иммунитет вырабатывается у детей - процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет – почти 20%. У лиц старше 18 лет – 14%, у лиц старше 65 –11%. У 40% иммунитет вырабатывается очень слабый и не сможет помочь при повторном заражении.
При этом, отсутствуют научно доказанные данные о длительности иммунитета, так у переболевших COVID-19 с увеличением срока давности болезни, возможность повторного заражения COVID-19 возрастает с каждым днем.
Необходимо отметить, что в настоящее время проведение вакцинации против коронавирусной инфекции – это альтернатива карантину в борьбе с пандемией.
С 1 февраля 2021 года в стране началась вакцинация против КВИ. Вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины.
При этом, в первую очередь вакцинируются против коронавирусной инфекции уязвимые группы населения (медработники, педагоги, сотрудники силовых структур), которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации.
С апреля планируется начать вакцинацию уязвимых групп населения (лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет и другие группы населения).
Достижение необходимого уровня охвата населения профилактическими прививками против КВИ позволит сформировать коллективный иммунитет и предотвратить распространение инфекции.
Для охраны своего здоровья и здоровья своих близких, министр призвал продолжать соблюдение мер профилактики, такие как:
- не посещать места массового скопления населения;
- не проводить и не посещать коллективные мероприятия, корпоративы;
- не допускать переохлаждение организма;
- не подвергать опасности родных и близких из групп риска, для общения и поздравления использовать современные дистанционные средства связи.
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