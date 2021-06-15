Алексей Цой рассказал об эпидситуации по Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр напомнил, что в разрезе эпидситуации Казахстан с 6 июня находится в «зеленой» зоне.

«В «красной» зоне остается город Нур-Султан, при этом по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 7% с 1365 до 1461 случая. Остальные регионы находятся в «желтой» и «зеленой» зонах. Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось на 16%», - сказал в ходе заседания Правительства глава Минздрава.

В Казахстане на 15 июня зарегистрировано 402 996 больных с положительным результатом COVID-19 и 56 705 случая с КВИ минус. Выздоровело 94% пациентов.

Ранее Алексей Цой сообщил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах СНГ, в том числе в России число заболевших в сравнении с предыдущей неделей увеличилось в полтора раза.