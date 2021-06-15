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    09:35, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Алексей Цой рассказал об эпидситуации по Казахстану

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр напомнил, что в разрезе эпидситуации Казахстан с 6 июня находится в «зеленой» зоне.

    «В «красной» зоне остается город Нур-Султан, при этом по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 7% с 1365 до 1461 случая. Остальные регионы находятся в «желтой» и «зеленой» зонах. Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось на 16%», - сказал в ходе заседания Правительства глава Минздрава.

    В Казахстане на 15 июня зарегистрировано 402 996 больных с положительным результатом COVID-19 и 56 705 случая с КВИ минус. Выздоровело 94% пациентов.

    Ранее Алексей Цой сообщил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах СНГ, в том числе в России число заболевших в сравнении с предыдущей неделей увеличилось в полтора раза.


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    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Главная Минздрав РК
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