Алексей Цой рассказал о своей последней поездке на автобусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Алексей Цой ответил на вопрос журналистов о том, когда он в последний раз передвигался в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году точно ездил со своими детьми. В настоящий момент у меня такой возможности нет, потому что мы практически круглосуточно находимся на работе. Но мы видим, что есть вопросы в общественном транспорте по скученности, где-то у нас частота рейсов не соответствует. Эту работу мы ведем с каждым акиматом и знаем реальную ситуацию на местах», - заверил Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Он также объяснил, почему к приложению «Ashyq» в первую очередь были подключены рестораны.

«Здесь мы расширяем сферу деятельности программы, рассматриваем. Но основной акцент на те организации, где граждане находятся длительное время. Там, где они находятся без масок. Почему мы взяли рестораны в первую очередь? Потому что граждане садятся за стол. Снимают маски и тем самым становятся опасными друг для друга», - отметил министр.

«В автобусах у нас действует режим ношения масок. Здесь и длительность переезда граждан не такая большая, как в местах общественного питания. Мы тоже рассматриваем различные возможности присоединения к «Ashyq» других объектов», - заключил глава Минздрава.



