Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минздрава отметил, что по поручению Главы Государства с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан начата вакцинация против коронавирусной инфекции.

«На первом этапе закуплены вакцины российского производства - «Спутник V». В рекордно короткие сроки осуществлена локализация производства вакцины «Спутник V» на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Поставки продукции ОТП начаты согласно утвержденному графику - 24 февраля текущего года», - сказал Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства.

По словам министра, запланировано в апреле применение вакцины отечественного производства «QazCovid-in», разрабатываемой НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.

«Наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин – это возможность минимизировать риски связанные с обеспечением вакцины и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в нашей республике. Таким образом, к 2021 году мы планируем привить более 6 млн человек», - отметил Алексей Цой.

Министр добавил, что для иммунопрофилактики населения широко используются возможности IT-технологий путем использования сервиса e-gov mobile «Вакцинация», sms- уведомлений, личного кабинета, а также внедрения паспорта вакцинации в сервисе «Цифровые документы».

«Данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе Министерства. Это позволит, вести учет числа вакцинированных и отслеживать иммунный статус населения в будущем для планирования объемов вакцинации и прогноза заболеваемости», - пояснил Алексей Цой.

Также Министерством разработаны и утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, соблюдения условий холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины.

Проведено обучение более 2 тысяч медицинских работников по тактике вакцинации против КВИ и обеспечению безопасности и эффективности вакцинации.

«Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без карантина. В этой связи всем регионам необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам иммунопрофилактики», - резюмировал Алексей Цой.