Алексей Цой проверил ход вакцинации в сёлах

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с организацией хода вакцинации против КВИ в сельских медицинских учреждениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Первым объектом посещения стала врачебная амбулатория села Талдыбулак Талгарского района, которая обслуживает свыше 8,5 тыс. прикрепленного населения. Больше половины из них подлежат вакцинации.

Как отметил министр, необходимо обеспечить планомерный процесс вакцинации, не допуская большого скопления людей и рисков для здоровья.

По словам заведующей врачебной амбулатории Баян Есенбаевой, с этой целью мобильная бригада, созданная на базе врачебной амбулатории, осуществляет предварительный обзвон жителей села: информирует о проведении вакцинации, ведет запись желающих, отвечает на интересующие сельчан вопросы.

На сегодняшний день прививочная кампания в селе идет полным ходом. В отдельном кабинете амбулатории пациенты проходят предварительный осмотр врачом общей практики, им измеряют температуру, давление, интересуются наличием хронических заболеваний, объясняют необходимость соблюдения мер предосторожности после проведения вакцинации.

В специально оборудованном прививочном кабинете созданы условия для хранения и введения вакцины: имеется холодильное оборудование, бокс для вакцины, соблюдаются все температурные условия.

В сельской врачебной амбулатории уже провакцинировано 135 человек, в числе которых медицинские работники. Еще 300 доз вакцины, прибывших в сельскую амбулаторию, планируется ввести пациентам за два ближайших дня.

При посещении сельской амбулатории, министр побеседовал с медиками и пациентами, поинтересовался состоянием здоровья тех, кто получил вакцину и находится под наблюдением врача.

«Сегодня у населения появилось больше доверия к вакцинам. Первое время даже медицинские работники относились с настороженностью. И это понятно: вакцина новая. Но спустя время мы видим, что люди, получившие вакцину, чувствуют себя хорошо, никаких явных реакций не было зарегистрировано, если и были, то незначительные, такие как временное повышение температуры, недомогания, которые могут проявляться при любой вакцине», - подчеркнул Алексей Цой.

«Сейчас мы видим, что вакцинация набирает обороты. Только за один вчерашний день в стране привилось порядка 70 тысяч человек, а сегодня в общей сложности уже свыше полмиллиона граждан охвачены вакцинацией. Темпы наращиваются, есть графики, по которым в каждый регион Казахстана поступает вакцина. Эти вакцины также используются в странах Европы, Азии, и мы видим высокую эффективность. Поэтому для нас очень важно, чтобы граждане получили доступ к ним, тем более что для населения это абсолютно бесплатно», - сказал министр в ходе поездки по региону.

Глава Минздрава также отметил, что темпы вакцинации будут увеличиваться, а поставки вакцины в регионы - расти с каждым днем.

Алексей Цой также подчеркнул, что посещение врачебной амбулатории в селе Талдыбулак продемонстрировало доступность медицинской помощи для сельских граждан, наличие кабинетов вакцинации, переносных морозильных камер, которые поддерживают нужную температуру. Он отметил, что такой уровень оказания медпомощи должен быть обеспечен не выборочно, а во всех сельских населенных пунктах области.

По его словам, со стороны Министерства здравоохранения оказывается вся методологическая помощь, на постоянной основе ведётся обучение медперсонала, все инструкции доводятся до руководителей медорганизаций.

Но теперь, он отметил, важно мобилизовать всю работу на местах, чтобы обеспечить населению максимальный доступ к вакцинации, придерживаясь всех алгоритмов иммунизации.