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    21:10, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Алексей Цой проинспектировал соцобъекты в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой, прибывший в Атыраускую область с рабочим визитом по поручению Правительства, проинспектировал ход строительства социальных объектов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проверяя ход реализации социального проекта «Ауыл - Ел бесігі», Алексей Цой побывал в селе Тущыкудык, где в рамках программы «Игилик» продолжается строительство нескольких объектов, в том числе пристройки на 350 мест к средней школе им. Ж. Мырзагалиева. В строящейся пристройке будут расположены столовая, актовый, читальный и спортивный залы, гардероб и классы для учеников. Согласно проекту, все классы будут оснащены мебелью и оргтехникой. Здесь же будут размещены книгохранилище и учительская. Министр здравоохранения РК дал высокую оценку строящемуся объекту и высоко оценил вклад компании ТШО в социально-экономическое развитие региона», - сообщила пресс-служба акима области.

    Глава Минздрава посетил также Исатайскую районную больницу, которая обслуживает 24 тысячи местных жителей. Министру сообщили, что в районе вакцинировано 60% населения, в сутки от коронавирусной инфекции получают прививки 30-40 человек.

    Алексей Цой побеседовал с персоналом районной больницы, ознакомился с качеством предоставляемых медицинских услуг, а также осмотрел лечебные кабинеты и оборудование.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Алексей Цой Минздрав РК
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