Алексей Цой проинспектировал работу медорганизаций Алматы в условиях пандемии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой посетил с рабочей поездкой город Алматы, в ходе которой он ознакомился с текущей эпидситуацией и поставил задачи по повышению эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией. Одной из основных целей поездки была также проверка медицинских объектов к проведению массовой вакцинации населения и методологическая помощь в проблемных вопросах оказания медпомощи населению совместно с группой общественного контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

Как ранее сообщалось, Алматы на протяжении двух последних недель находится в неблагополучной зоне по росту заболеваемости КВИ и количеству тяжелых пациентов.

Так, по состоянию на 25 марта текущего года анализ коечного фонда показывает, что в Алматы развернуто самое большое число коек для пациентов с КВИ – 5 180 коек, это 22% от общего коечного фонда страны. Число пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 1 847 человек, занятость коек – 36%.

Министр побывал в одном из крупных городских стационаров – многопрофильной клинической больнице №7, где на сегодня развернуто 722 койки. В среднем за сутки сюда поступают до 250-300 пациентов с различной тяжестью состояния. Ежегодное количество обращений составляет более 77 тысяч человек. Из них в среднем госпитализируются 30% - это более 23 тысяч человек. 80% госпитализаций в стационар являются экстренными и 20% - плановыми.

В ходе посещения клиники А. Цой отметил важность обеспечения доступа к качественной стационарной помощи для пациентов с КВИ, особенно нуждающихся в интенсивной терапии.

Министр здравоохранения указал на необходимость привлечения к консультативной помощи для тяжелых пациентов самых лучших докторов страны различного профиля, имеющих опыт оказания медпомощи в условиях реанимации.

Cледующим объектом посещения стала городская поликлиника №4, на базе которой проводится вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Руководитель медорганизации рассказал о ходе проведения вакцинации, согласно графику в первых рядах получили прививку Гам-КОВИД-Вак все медработники поликлиники, затем педагоги и сотрудники правоохранительных органов.

Поликлиника оказывает первичную медико-санитарную, консультативно-диагностическую, в том числе специализированную помощь, одновременно взрослому, детскому и женскому населению в общем количестве 83 690 человек, из них взрослое население – 66 509, дети – 17 181. Министр здравоохранения заострил внимание медработников первичной медорганизации на необходимости четкой организации массовой вакцинации для максимального охвата прикрепленного населения. Вместе с тем он отметил, что персоналу поликлиники также важно проводить разъяснительную работу с населением о положительном эффекте вакцинации, которая является единственным безальтернативным способом борьбы с распространением вируса.

Справочно: По состоянию на 25 марта в городе Алматы зарегистрировано 31 307 больных с положительным результатом COVID-19 и 5 498 вероятных случаев COVID-19 (ПЦР-). Зарегистрировано 559 летальных случаев (452 КВИ+, 107 КВИ-). В течение последних 7 дней показатель заболеваемости КВИ+ на 100 тысяч населения составил 141,0, репродуктивное число Rt составило 1,11. За последние сутки зарегистрирован 341 случай КВИ+, прирост составил 1,1. За последнюю неделю (с 18 по 24 марта) по сравнению с предыдущей неделей (с 11 по 17 марта) отмечается рост заболеваемости в 1,3 раза (с 2 033 до 2 659 случаев).

Наиболее высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Бостандыкском, Ауэзовском, Медеуском и Наурызбайском районах.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации 10 марта 2021 года Алматы перешел в «красную» зону по коронавирусу.



