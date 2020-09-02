Алексей Цой проинспектировал медобъекты ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК проинспектировал медицинские объекты и проверил готовность системы здравоохранения Восточно-Казахстанской области к возможной новой волне коронавирусной инфекции. В частности, обеспеченность региона вакцинами против гриппа, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и мобильными бригадами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Глава Минздрава посетил КГП на ПХВ «Городская больница №4» города Усть-Каменогорска, рассчитанную на 150 койко-мест. Здесь развернута специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь пациентам с патологией органов дыхания.

Пульмонологическое отделение с организацией всей лечебно-диагностической инфраструктуры переведено в отдельно стоящее здание. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, стационар полностью оборудован и в случае необходимости может использоваться для госпитализации заболевших ОРВИ и гриппом в период сезонного обострения, в том числе COVID-19.





Диагностический блок стационара оснащен мобильными рентген-аппаратами и аппаратом компьютерной томографии. Особенностью лабораторной службы городской больницы №4 является наличие ПЦР-лаборатории с широким спектром исследований. Все палаты оснащены централизованным доступом к кислороду. Для тяжелых больных предусмотрены 15 коек отделения реанимации, оснащенные аппаратами ИВЛ, мониторами и другой лечебно-диагностической аппаратурой.





Алексей Цой также посетил КГП на ПХВ «Поликлиника № 2 города Усть-Каменогорска». Медорганизация рассчитана на 667 посещений в смену, здесь работают 95 врачей и 233 человека среднего медицинского персонала. В составе поликлиники имеется терапевтическое отделение на 28 коек, хирургическое – на 6 коек и терапевтических – на 22 койки. С начала года здесь пролечили свыше 3000 пациентов.





Еще один объект, который проинспектировал министр - диагностический центр КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанская областная больница», в которой оказывают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь взрослому населению в виде стационарной, стационарозамещающей, консультативно-диагностической и телемедицинской помощи. Основное направление деятельности - лечение болезней системы кровообращения. Больница оснащена современным оборудованием и инструментарием для проведения 16 видов высокотехнологичных операций, в том числе на сердце, сосудах, суставах и т.д.





Также А. Цой побывал в Национальном центре экспертизы Восточно-Казахстанской области, где ознакомился с деятельностью предприятия.











