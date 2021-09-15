Алексей Цой привился от гриппа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой получил прививку против гриппа в день старта сезонной кампании вакцинации в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

«Традиционно получил ежегодную прививку от гриппа. В прошлом году простудных заболеваний не было после прививки. В Казахстане сегодня началась ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Желаем всем здоровья!» - написал Алексей Цой в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на бюджетные средства закуплено 2,5 млн доз вакцины «ГРИППОЛ +» российского производства. Вакцина содержит штаммы гриппа предстоящего сезона. Это позволит охватить 13% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ – не менее 10%.

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин предупредил казахстанцев об опасности микст-инфекции и призвал вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса. Он отметил, что между прививками против гриппа и коронавируса необходимо соблюдать интервал 2-4 недели.



