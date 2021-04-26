Алексей Цой привился казахстанской вакциной от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой одним из первых привился казахстанской вакциной от коронавируса QazCOVID-in (QazVac), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алексей Цой публично привился QazCOVID-in во время прямого эфира. Глава Минздрава получил прививку в городской поликлинике №9 в Нур-Султане.

Отметим, казахстанская вакцинация ставится двукратно, с интервалом в 21 день.

Вакцина произведена на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Напомним, что поставка QazCOVID-in на хабы Единого дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз была осуществлена 23 апреля.

Из них 6 000 доз получат Нур-Султан и Алматы, по 4 000 доз – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступит по две тысячи доз.

Особенность казахстанской вакцины в том, что, процесс ее доставки не требует сложных холодильных установок и транспортируется при температуре плюс 2-8 градусов.

Вакцинация QazVac производится в два этапа, поэтому 50 тысяч доз вакцины рассчитаны на вакцинацию 25 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что распределение вакцин по регионам осуществляется по согласованию с Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗРК, как и другие вакцины, входящие в Национальный календарь прививок РК.