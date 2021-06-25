НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой поздравил журналистов с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу министра в сети Facebook.

«Уважаемые журналисты и работники СМИ!

Позвольте искренне поздравить вас с профессиональным праздником – Днем работников средств массовой информации!

Выражаем огромную благодарность за вашу активность, неравнодушие, стремление дать людям объективную и достоверную информацию о событиях в здравоохранении страны.

Особенно в период пандемии роль качественной журналистики стала чрезвычайной важной для информирования граждан, спасения жизни миллионов людей на земле. Вы также, как и медики, уже больше года работаете без выходных и праздников, анализируете данные о COVID-19, противодействуете дезинформации, рассказывая важные истории о пандемии, помогая пациентам преодолевать страхи и сомнения, тем самым поддерживая нашу безопасность и уровень осведомленности.

Благодаря вашим горячим новостям, репортажам, сюжетам и статьям мы смогли донести до людей всю серьезность и опасность ситуации, бороться с инфодемией, манипуляциями и провокациями на информационном поле. Вы, как и врачи, внесли свой заметный вклад в стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране.

Желаю острого пера, больших профессиональных достижений, благодарной аудитории, всем крепкого здоровья и успехов!», - написал министр.