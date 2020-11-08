Алексей Цой посетил ряд медицинских объектов и изучил эпидситуацию в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Правительственная делегация во главе с Премьер-Министром РК и Министром здравоохранения Алексеем Цой побывала в Восточно-Казахстанской области, чтобы лично изучить складывающуюся в регионе ситуацию по заболеваемости COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

7 ноября, по прибытию в регион, Правительственная делегация провела совещание по вопросам эпидемиологической ситуации в области.

А.Цой напомнил, что с 31 октября в регионе фиксируется высокий ежесуточный прирост заболеваемости – более 200 новых случаев ежесуточно. Имеется 2 крупных очага с количеством инфицированных более 20 человек.

«С 28 октября показатель репродуктивного числа R превышает 1.2, что говорит об увеличении темпа роста заболеваемости. Это отражается и в росте показателя недельной заболеваемости. Вышеуказанные показатели привели к тому, что ВКО из «зеленой» зоны в матрице оценки эпидемиологической ситуации в начале октября перешла в «желтую», а затем - в «красную» зону», - отметил министр.

Для проведения ПЦР-тестирования в Восточно-Казахстанской области задействовано 13 лабораторий, которыми проведено 304 410 ПЦР-тестов, суточная мощность составляет 4 048.

«Анализ числа тестов ПЦР и выявленных новых случаев в Восточно-Казахстанской области показывает, что при значительном объеме выполняемых ПЦР-тестов, составляющих 12 000 - 15 000 в неделю, регистрируется резкое повышение доли пациентов с положительным результатом на COVID-19», - сообщил А.Цой.

На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области функционируют 30 объектов здравоохранения, где имеются инфекционный и карантинный стационары. Всего в регионе развернуто 3 017 инфекционных и 220 карантинных коек, из них по информации на 5 ноября занято 767 инфекционных и 42 карантинных коек: процент занятости инфекционных коек составляет 21%, процент занятости карантинных коек – 5,3 %.

Второй день рабочего визита 8 ноября А.Цой начал с посещения Центра матери и ребенка – объект введен в эксплуатацию 24 декабря 2019 года. На сегодняшний день здесь работают 444 человека, в том числе 92 врача. Здесь оказывают специализированную, квалифицированную медицинскую помощь в стационарной, и стационарзамещающей форме. За первый квартал 2020 года количество занятых коек составило 331.

Кроме того, глава Минздрава побывал в областном специализированном медицинском центре, амбулаторном центре и пульмонологическом центре городской больницы №4. В клинике развернут инфекционный стационар на 136 мест, имеются отделения субинтенсивной терапии, анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Больница оснащена компьютерным томографом, ПЦР, клинической и экстренной лабораториями, операционным блоком и кабинетом рентгендиагностики.

Далее А.Цой ознакомился с работой Восточно-Казахстанского областного многопрофильного центра онкологии и хирургии на 115 коек круглосуточного стационара и 85 – стационарзамещающей помощи. При центре также имеется поликлиника на 100 посещений смену, где оказывают все виды необходимых услуг.

В завершении визита правительственная делегация провела совещание по вопросам борьбы с коронавирусной инфекции, указав на серьезность эпидемиологической ситуации и необходимость усиления мер инфекционного контроля.

Напомним, министр здравоохранения РК Алексей Цой в составе правительственной делегации под руководством Премьер-Министра РК Аскара Мамина также побывал с рабочим визитом с Мангыстауской области, в ходе которого ознакомился с готовностью местных исполнительных органов и объектов здравоохранения ко второй волне коронавирусной инфекции.