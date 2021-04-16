Алексей Цой посетил пункт вакцинации в ТРЦ «Мега» в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время рабочего визита в Алматы министр здравоохранения Алексей Цой побывал в пункте вакцинации ТРЦ «MEGA Alma-Ata», где ознакомился с организацией его работы. Он осмотрел наличие всех условий для безопасности проведения процедуры, включая холодильное оборудование для хранения вакцины, убедился в соблюдении алгоритма приема желающих провакцинироваться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В разговоре с пациентами, министр расспросил о самочувствии и внимательно выслушал мнения людей об условиях, созданных на площадке ТРЦ.

По словам главного врача поликлиники № 4, координатора по вакцинации Зухры Умаровой, с каждым днем в торговый центр обращается все больше желающих привиться. Пункт начал работать 10 апреля, и всего за 6 дней прививки от коронавируса здесь получили 1,5 тысячи человек, или в среднем 285 человек в день.

«Население идет охотно. Некоторые избегают похода в поликлинику, чтобы не подвергаться опасности заражения, а сюда идут в основном здоровые люди. Для посетителей созданы комфортные условия. Пока ни одного случая негативных реакций на введение вакцины не зарегистрировано», - отмечает специалист.

В ТРЦ за прививкой активно обращаются пожилые люди старше 65. Среди пациентов - 92-летний дедушка, который изъявил желание привиться, и ему была поставлена вакцина.

Стоит подчеркнуть, что прививочные пункты в торговых центрах работают с соблюдением всех необходимых санитарных норм, с обязательным осмотром и опросом пациента. В течении 30 минут после получения прививки каждый пациент находится под наблюдением. Позднее состояние его здоровья переходит под контроль поликлиники, к которой он прикреплен.

На сегодняшний день в Алматы в общей сложности действует 208 прививочных пунктов, включая медицинские учреждения, школы, ТРЦ и рынки.