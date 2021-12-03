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Алексей Цой посетил колонию в Карагандинской области

3 Декабря 2021 21:16
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Алексей Цой посетил колонию в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения совместно с председателем КУИС посетили учреждение максимальной безопасности в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В рамках реализации Главы государства «О мерах по совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», в частности, по передаче медицинской службы КУИС в ведение Министерства здравоохранения, Алексей Цой и Жанат Ешмагамбетов совершили обход в медицинской части учреждения АК-159/7.

Председатель КУИС Жанат Ешмагамбетов ознакомил главу Минздрава с имеющимся оборудованием и условиями медицинского обеспечения для осужденных. Кроме того, руководители ведомств обсудили проблемные вопросы, возникающие при оказании медицинских услуг персоналом учреждения.

«Как отмечают международные и национальные эксперты, лишение свободы касается не только восстановления социальной справедливости, но и обеспечивает соблюдение прав человека. Важно понимать, что осужденный, находясь в учреждении, ограничивается законом лишь в той мере, в какой это необходимо, исходя из факта изоляции. Согласно Минимальным стандартным правилам ООН, право на здоровье осужденного является неотъемлемым. К сожалению, на сегодняшний день имеющееся медицинское обеспечение уже не отвечает общепринятым стандартам. Передача функций пенитенциарной медицины в ведение Министерства здравоохранения в рамках модернизации нашей системы позволит осужденным получить широкий доступ к современным методам обследования, диагностики и лечения», – отметил Ешмагамбетов.

Как подчеркнул в ходе посещения учреждения министр здравоохранения, главная цель передачи функции медицинского обеспечения в ведение Минздрава является повышение оказания медпомощи осужденным и создания единой системы оказания медуслуг.

«Наша цель улучшить взаимодействие с медицинскими организациями территориального органа здравоохранения в вопросах оказания квалифицированной медицинской помощи. Осужденных будут прикреплять к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Там заключенные смогут получать дополнительные медицинские услуги, – отметил глава Минздрава.

О подготовке к реализации пилотного проекта по поэтапной передаче службы медицинского обеспечения ДУИС в ведение системы здравоохранения в Карагандинской области доложил руководитель областного Управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев.

Он сообщил, что для обеспечения эффективной реализации данного проекта в Карагандинской области проведена подготовительная работа. В первую очередь, совместно с работниками ДУИС проведена инвентаризация имеющихся ресурсов. Оценено состояние зданий и помещений, обеспеченность медицинским и технологическим оборудованием, наличие и уровень подготовки медицинских кадров и так далее.

На основании анализа полученных данных выявлены актуальные вопросы, которые необходимо решить своевременно. Это внесение изменений в нормативную базу в части внедрения IT-технологий, подключение медицинских подразделений УИС к Интернету, необходимо оснастить рабочие места медиков компьютерной техникой.

Всего в системе УИС функционирует 65 медицинских частей, 15 здравпунктов и шесть больниц со штатной численностью около 1 600 единиц медицинского персонала.



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#Карагандинская область   #Пенитенциарная система   #Здравоохранение  
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