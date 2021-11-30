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Алексей Цой попросил главу ВОЗ ускорить процесс регистрации казахстанских вакцин

30 Ноября 2021 09:37
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Алексей Цой попросил главу ВОЗ ускорить процесс регистрации казахстанских вакцин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой в Женеве провел встречу с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом. Об этом сообщается в Telegram Минздрава РК, передает МИА «Казинформ».

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В рамках официального визита Главы государства в Швейцарию, министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой встретился с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения д-ром Тедросом Гебрейесусом.

В первую очередь, глава Минздрава РК поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения за предоставленную поддержку и высокое доверие, оказанное Казахстану при приглашении председательствовать на 70-ой сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Министр рассказал о двух казахстанских вакцинах, разработанных от COVID-19. Это инактивированная вакцина QazCovid-in (или QazVac) и субъединичная вакцина QazCoVac-P. Вакцина QazVac получила временную регистрацию на территории Республики Казахстан сроком на 18 месяцев. Он отметил, что QazVac является единственной вакциной, разработанной в мусульманских странах, и имеет халал сертификат, предоставленный духовным управлением мусульман Казахстана.

Министр напомнил, что в июне этого года наша вторая вакцина против COVID-19, субъединичная вакцина QazCoVac-P внесена в список кандидатных вакцин Всемирной организации здравоохранения в фазе клинических исследований.

А.Цой попросил главу ВОЗ оказать поддержку в ускорении процесса регистрации казахстанских вакцин.

Также в ходе встречи стороны обсудили подходы по противодействию новому штамму коронавируса «омикрон», который на сегодня обнаружен уже в 10 странах мира и по предварительным данным обладает высокой контагиозностью и устойчивостью к защитным антителам.

Далее, он особо подчеркнул роль ВОЗ в успешном продвижении вопроса всеобщего охвата услугами здравоохранения на уровне Генеральной Ассамблеи ООН.

«Соответственно, мы предлагаем объединить два важных термина сферы здравоохранения - первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) и всеобщий охват услугами здравоохранения (ВУОЗ) - и продолжить продвигать на уровне Организации объединенных наций объединенную повестку здравоохранения в преддверии Заседания Высокого Уровня по всеобщему охвату услугами здравоохранения в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году», - сказал А.Цой.

Как было отмечено сторонами, в период пандемии COVID-19 и восстановления после нее, ПМСП приобретает еще большее значение для усиления потенциала национальных систем здравоохранения.



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#Минздрав РК   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #ВОЗ   #Алексей Цой  
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