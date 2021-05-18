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    19:18, 17 Май 2021 | GMT +6

    Алексей Цой получил вторую дозу вакцины QazVac

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой получил вторую дозу вакцины QazVac. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «Получил вторую прививку QazVac. Как и в первый раз чувствую себя хорошо. Без никаких реакций.

    Вакцины - единственный эффективный инструмент выхода из пандемии. Будьте здоровы! Берегите себя!», - написал министр.



    Напомним, 26 апреля министр здравоохранения РК Алексей Цой одним из первых привился казахстанской вакциной от коронавируса QazCOVID-in (QazVac). Глава Минздрава получил прививку в городской поликлинике №9 в Нур-Султане.

    Поставка QazCOVID-in на хабы Единого дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз была осуществлена 23 апреля.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Астана Главная QazCovid-in Минздрав РК
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