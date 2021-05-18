НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой получил вторую дозу вакцины QazVac. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Получил вторую прививку QazVac. Как и в первый раз чувствую себя хорошо. Без никаких реакций.

Вакцины - единственный эффективный инструмент выхода из пандемии. Будьте здоровы! Берегите себя!», - написал министр.





Напомним, 26 апреля министр здравоохранения РК Алексей Цой одним из первых привился казахстанской вакциной от коронавируса QazCOVID-in (QazVac). Глава Минздрава получил прививку в городской поликлинике №9 в Нур-Султане.

Поставка QazCOVID-in на хабы Единого дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз была осуществлена 23 апреля.