Алексей Цой ознакомился с работой медицинских организаций Восточного региона

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой в составе делегации под руководством премьер-министра Республики Казахстан посетил Восточно-Казахстанскую область. В ходе визита глава Минздрава ознакомился с ходом вакцинации в регионе, работой отдельных медицинских организаций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В первый день визита Алексей Цой посетил поликлинику смешанного типа №6 города Семея. В поликлинике оказывают а мбулаторно-поликлиническую помощь, включающую первичную медико-санитарную помощь и консультативно-диагностическую помощь.

К медицинской организации прикреплены 44 685 тысяч человек, с посещением 400 пациентов в смену. В структуре медорганизации имеются клинико-диагностическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики, кабинет УЗИ, кабинет DOTS терапии, физиотерапии, флюорокартотека и другие.

Кроме того, с 1 февраля на базе поликлиники развернуты пункты вакцинации, с деятельностью которых также ознакомился глава Минздрава. Они оснащены необходимым холодильным и всем необходимым оборудованием.

«В самые сжатые сроки для массовой вакцинации населения в Республике Казахстан открыты 1400 пунктов вакцинации во всех поликлиниках и крупных торговых центрах страны, в том числе 300 передвижных медкомплексов для сельского населения. Более 11 тысяч медицинских работников привлечены только к проведению кампании вакцинации. По состоянию на 24 мая в регионах в остатках имеется около 350 тысяч доз первого компонента вакцин и около 681 тысячи доз – второго компонента. Поставка вакцины осуществляется согласно графика», – отметил Алексей Цой.

Вместе с тем министр подчеркнул, что дальнейшие темпы вакцинации будут зависеть от осознанного подхода самих граждан, от их правильного выбора в пользу здоровья своих близких и всеобщего иммунитета.

Во второй день визита министр побывал в консультативно-диагностической поликлинике In Vitro+. В новом медучреждении, построенном в 2021 году, оказывают широкий спектр медуслуг по лабораторной диагностике и медицинской реабилитаций. КДП In Vitro+ это крупный медицинский центр в городе Семей, где работают специалисты с богатым практическим опытом в области лабораторной диагностики, реабилитации после инфаркта и инсульта, а также лечении урологических и эндокринных заболеваний.

Далее Алексей Цой посетил Центр ядерной медицины, где используется комплексный мультидисциплинарный подход с полным циклом лечения от диагностики злокачественных заболеваний до реабилитации онкологического больного после радикального лечения, а также осуществляется паллиативная помощь.

Следующим объектом посещения стала Аягозская межрайонная больница Восточно-Казахстанской области. Больница полностью реконструированна, оснащена медицинским оборудованием последнего поколения (КТ, ангиограф, реабилитационное оборудование и др.)

В стенах межрайонной больницы жители получают всю необходимую квалифицированную помощь в случае инсультов, инфарктов, здесь проводятся оперативные вмешательства, принимаются роды и другое. Теперь не нужно перенаправлять больных в город Семей, который находится на расстоянии в 360 км.

В целом, министр здравоохранения высоко оценил уровень организаций антиковидных мероприятий и в целом подходы к оказанию медицинской помощи населению.