Алексей Цой ознакомился с эпидситуцией в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой в составе правительственной делегации под руководством Премьер-Министра РК Аскара Мамина побывал с рабочим визитом с Мангыстауской области, в ходе которого ознакомился с готовностью местных исполнительных органов и объектов здравоохранения ко второй волне коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В ходе визита, глава Минздрава встретился с руководством управления здравоохранения и медицинскими работниками региона.

«Эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области стабильная за последние 6 дней, начиная с 31 октября 2020 года не было зарегистрировано новых случаев COVID-19. Регион находится в «зеленой» зоне в матрице оценки эпидемиологической ситуации в течение последнего месяца», - отметил А.Цой.

Однако вызывали беспокойство очаги заражения в закрытых коллективах во время первой волны коронавирусной инфекции: с марта месяца в Мангистаумунайгаз инфицировано 64 человека, в АО «Каражанбасмунай газ» - 396 человек, в Бузачи Оперейтинг ЛТД - 92 человека. В связи с чем, А.Цой поручил взять на контроль недопущение распространения заболеваемости и провести все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Затем министр здравоохранения ознакомился с работой нового модульного инфекционного стационара, рассчитанного на 200 коек, из которых 20 – реанимационные. Одной из главных особенностей объекта - специальная система вытяжки, исключающая переток воздуха из «грязных» зон в «чистые».

«В главном медблоке расположены лаборатория для срочного проведения анализов прибывающих пациентов и полноценная лаборатория ПЦР, рентген-кабинет, аппарат КТ для томографии и оценки состояния легких. Стены и потолки в КТ и рентген-кабинетов обшиты свинцовыми пластинами, защищающими персонал и пациентов от радиации. Кроме того, в больнице имеется 10 выходов – свой в каждом отделении, чтобы исключить контакт выздоровевших с другими. На въезде и выезде с территории больницы – дезинфекционный барьер для автотранспорта, в том числе машин персонала и «скорых», которые обрабатываются специальным составом. Уровень безопасности соответствует серьезным лабораториям. Таким образом, больница может работать со всевозможными инфекциями», - рассказала руководитель управления здравоохранения области Жамал Жаманбаева.

Далее министр вручил медикам ключи от санитарного транспорта, обеспеченность которым в регионе теперь достигла 100% и передвижной ПЦР-лаборатории.

«В Мангистауской области работают 6 лабораторий, проводящих ПЦР-тестирование на коронавирус. На сегодняшний день в регионе проведено 105 693 ПЦР-тестов. Мощность тестирований составляет 4300 тестов в сутки, в настоящее время проводится более 1300 ПЦР-тестов», - отметил глава Минздрава (в докладе 741 ПЦР в сутки).

Кроме того, А.Цой побывал в новом здании онкологического диспансера, посмотрел, как проводятся строительно-монтажные, коммуникационные работы, посетил палаты и пообщался с пациентами. Сегодня на диспансерном учете состоит 4300 человек, с начала года выявлено более 550 больных. Затем министр пообщался с руководством и врачами Актауской городской поликлиники №1 и задал интересующие вопросы.

В завершении рабочего визита состоялось совещание с медицинским активом региона, где подняты вопросы готовности ко второй волне коронавируса.