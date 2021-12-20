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Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
20 Декабря 2021 09:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности Министра здравоохранения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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