Алексей Цой одним из первых получит вакцину QazCovid-in

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня, 26 апреля, в Казахстане стартует вакцинация казахстанской вакциной QazCovid-in (QAZVAC), которая выпущена на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности и распределяется по регионам в количестве 50 тысяч доз. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения в Facebook.

Министр здравоохранения Алексей Цой одним из первых получит прививку от КВИ отечественной вакциной QAZVAC.

Процедуру вакцинации главы казахстанского Минздава можно будет посмотреть завтра, 26 апреля, в 08:45 утра в прямом эфире телеканала Хабар24 и через официальный аккаунт ведомства в Facebook.

Напомним, поставка первой партии отечественной вакцины на хабы Единого Дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз была осуществлена 23 апреля. Из них 6 000 доз получат Нур-Султан и Алматы, по 4 000 доз – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступит по две тысячи доз.

Распределение вакцин по регионам осуществляется по согласованию с Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗРК, как и другие вакцины, входящие в Национальный календарь прививок Республики Казахстан. На всем пути хранения и транспортировки вакцины Единым дистрибьютором неукоснительно соблюдаются требования к логистике иммунобиологических препаратов и стандартов GMP и GDP, а также «холодовой цепи». Особенность казахстанской вакцины QazCovid-in (QAZVAC) в том, что, процесс ее доставки не требует сложных холодильных установок и транспортируется при температуре плюс 2-8 градусов. Вакцинация QazVac производится в два этапа, поэтому 50 тысяч доз вакцины рассчитаны на вакцинацию 25 тысяч человек. Отметим, что Научно-исследовательский институт ежегодно поставляет более 27 млн доз различных вакцин против опасных и особо опасных инфекций, в том числе и в зарубежные страны. Доставка вакцины QazVac на хабы Единого дистрибьютора была осуществлена до 23 апреля, по состоянию на 25 апреля вакцина отгружена во все регионы, кроме Восточно-казахстанской области, куда она прибудет днем позже, 26 апреля. Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ. Вакцинация QazVac – казахстанской вакциной против COVID-19 производится двукратно, с интервалом в 21 день Перед вакцинацией проводится обязательный медицинский осмотр медицинским работником – проверяется анамнез, измеряется температура тела, давление, исключаются противопоказания. После вакцинации привитой должен 30 минут оставаться под наблюдением медицинских работников.







