Алексей Цой оценил работу сельских медиков в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе рабочего визита в Атыраускую область посетил Макатскую районную больницу и фельдшерско-акушерский пункт села Байгетобе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Директор районной больницы Асулан Абдрахманов рассказал о ситуации с коронавирусом. Министру продемонстрировали оборудование, которым оснащены сельские медики.



В планах визита посещение медицинских учреждений областного центра. Общаясь с сельскими медиками, министр рассказал о нововведениях в сфере здравоохранения Казахстана. Акцентировав внимание в первую очередь на том, что делается в стране для защиты интересов и прав медицинских работников, повышения престижа людей в белых халатах.В планах визита посещение медицинских учреждений областного центра.



«Не везде в республике сельские медучреждения оснащены таким оборудованием, которое мы увидели у вас. Большая его часть соответствует международным стандартам, а с недостающим оборудованием мы поможем», - сказал Алексей Цой, поблагодарив коллектив больницы за самоотверженный труд.