18:22, 26 Март 2021 | GMT +6
Алексей Цой обсудил меры по борьбе с КВИ с акимом Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в начале рабочей поездки в Алматы министр здравоохранения Алексей Цой провел встречу с акимом Бакытжаном Сагинтаевым и медицинским активом города, в ходе которой они обсудили текущую эпидситуацию и эффективность мер, принимаемых по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
А.Цой отметил, что ситуация по КВИ находится на особом контроле Главы государства и Правительства страны, поэтому принято решение о проведении выездного штаба по стабилизации ситуации с COVID -19 в Алматы с участием местных исполнительных органов, специалистов Министерства здравоохранения, городского Управления здравоохранения, ведущих клиницистов и сотрудников службы санэпидконтроля, Комитета медфармдеятельности.
Министр акцентировал внимание на решении задач по нивелированию рисков дальнейшего распространения инфекции, в том числе с учётом новых мутаций вируса.