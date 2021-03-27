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    18:22, 26 Март 2021 | GMT +6

    Алексей Цой обсудил меры по борьбе с КВИ с акимом Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в начале рабочей поездки в Алматы министр здравоохранения Алексей Цой провел встречу с акимом Бакытжаном Сагинтаевым и медицинским активом города, в ходе которой они обсудили текущую эпидситуацию и эффективность мер, принимаемых по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    А.Цой отметил, что ситуация по КВИ находится на особом контроле Главы государства и Правительства страны, поэтому принято решение о проведении выездного штаба по стабилизации ситуации с COVID -19 в Алматы с участием местных исполнительных органов, специалистов Министерства здравоохранения, городского Управления здравоохранения, ведущих клиницистов и сотрудников службы санэпидконтроля, Комитета медфармдеятельности.

    Министр акцентировал внимание на решении задач по нивелированию рисков дальнейшего распространения инфекции, в том числе с учётом новых мутаций вируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акимат Алматы
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