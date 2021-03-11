Алексей Цой обсудил аспекты реализации программы ВОЗ по усилению роли первичной медпомощи в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча министра здравоохранения Алексея Цой с представителями Всемирной организации здравоохранения в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ходе встречи обсуждены аспекты реализации программы ВОЗ по усилению роли первичной медпомощи в РК на предстоящий период, совместной организации мероприятий высокого уровня по ПМСП на 74-ой сессии ВОЗ, также другие вопросы развития сотрудничества между Минздрава РК и географически удаленного офиса (ГУО) ВОЗ по ПМСП.

Встреча прошла с участием вице-министров здравоохранения РК, руководителя ГУО ВОЗ по ПМСП (г. Алматы) Мелиты Якаб, представителя ВОЗ в Казахстане (г. Нур-Султан) Кэролайн Кларинваль, специалиста по техническим вопросам ГУО ВОЗ по ПМСП Арнольдаса Юргутиса, технического координатора по медицинским программам Виталия Стецык.

Также представители ВОЗ ознакомились с работой городской поликлиники г.Нур-Султан N 9, со стандартами предоставления медицинской помощи на уровне первичного звена для разных категорий граждан, особый интерес был проявлен предоставлению медпомощи детям, пенсионерам и др.

Как ранее сообщалось, в декабре с участием руководства ВОЗ состоялся официальный запуск Операционного механизма первично медико-санитарной помощи по продвижению Декларации Астаны по ПМСП. Тогда стороны обсудили инструменты, которые позволят странам добиться существенного усиления систем здравоохранения.

«Трехстороннее сотрудничество ВОЗ, ЮНИСЕФ и Казахстана в вопросе укрепления первичной медико-санитарной помощи на глобальном уровне началось более 40 лет назад в столице Казахской ССР, где была принята смелая и дальновидная Алма-Атинская декларация. Она установила стандарт приверженности сообществ к обеспечению пациентоориентированной, качественной и доступной, как физически, так и финансово, первичной медико-санитарной помощи», - отметил в ходе официальной церемонии А.Цой.

Декларация Астаны по первичной медико-санитарной помощи, принятая в 2018 году, подтверждает приверженность ценностям исторической Алма-Атинской Декларации в достижении здоровья и благополучия для всех. Страны и правительства согласились с ее принципами и приняли на себя обязательства по обеспечению фундаментального права каждого человека на обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья без каких-либо различий.

Операционный механизм первичной медико-санитарной помощи разработан при поддержке ВОЗ и одобрен в ноябре 2020 года 194 государствами мира на 73-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. Этот документ является планом реализации Декларации Астаны по ПМСП и предлагает странам несколько рычагов стратегического и операционного уровней для укрепления ПМСП.

В Казахстане, по поручению Президента Касым-Жомарт Токаева ведется работа по кардинальному пересмотру подходов к организации ПМСП. Министерство здравоохранения работает над формированием долгосрочной стратегии развития ПМСП. В частности, формируется проект комплекса мер на 2021 – 2023 годы по улучшению доступности амбулаторно-поликлинической помощи. Он включает в себя охват всего населения страны профилактическими осмотрами, открытие не менее 300 новых объектов ПМСП в соответствии с региональными перспективными планами развития инфраструктуры здравоохранения, с учетом спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі», ориентацию работы ПМСП на нужды населения по медицинским услугам. Для реализации данных мер предусмотрено увеличение финансирования ПМСП до 60%.