Алексей Цой обратился к гражданам с просьбой не заниматься самолечением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если лекарственный препарат не зарегистрирован в Казахстане, то он не имеет права обращаться на территории республики. Об этом напомнил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Какова позиция Минздрава насчет самолечения? Сейчас в WhatsApp-чатах рассылают некое китайское лекарство, как капсулу Ляньхуа Цинвэнь. Но есть сомнение, что лекарство продается официально. Входит ли в реестр лекарств и протокол лечения данные капсулы и другие китайские лекарства?» - прозвучал вопрос представителя СМИ.

«Мы однозначно рекомендуем гражданам не заниматься самолечением, потому что не все заболевания очевидно проявляются. Очень часто бывает, что наслаивается определенное заболевание, в том числе коронавирусная инфекция. Очень важно понимать, что принятие решений о назначении лекарственных средств должен принимать доктор», - обратился к казахстанцам министр здравоохранения РК.

Что касается препарата Ляньхуа Цинвэнь, Алексей Цой ответил, что он является биологически активной добавкой. По вопросам регистрации препарата можно обратиться в ведомство.

«Если препарат не зарегистрирован в Казахстане, не имеет права обращаться на территории республики. Чаще всего, такие новые средства регистрируются, как биологически активные добавки и не входят в клинические стандарты лечения», - отметил глава Министерства здравоохранения РК Алексей Цой.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова пояснила, станет ли вакцинация против КВИ обязательной в Казахстане. Также министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК рассказал, когда казахстанскую вакцину будут производить на мощностях завода в Жамбылской области.