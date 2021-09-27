Алексей Цой о ситуации с КВИ: Уже создана определенная имунная прослойка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему в Казахстане разрешили проведение тоев? На этот вопрос ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, нужно понимать, что Казахстан живет в эпоху коронавируса, мы уже на данный момент имеем более 6 млн полноценно провакцинированных граждан Казахстана, соответственно, уже создана определенная имунная прослойка», - сказал Алексей Цой на брифинге в Правительстве.

Министр добавил, что эпидситуация в Казахстане улучшается.

«Кофициент R меньше единицы уже на протяжении длительного времени. Помимо этого, конечно, это поддержка бизнеса в период пандемии для того, чтобы могли работать безопасно. Как вы знаете, мы утвердили требования, что весь персонал должен быть провакцинирован. Разрешение на посещение дано только для граждан, имеющих «зеленый» статус по программе Ashyq. Параллельно с этим мы разделили количество возможность посещения гостей – 100 человек в «зеленой» зоне, 70 в «желтой» и 50 человек в «красной» зоне, и при этом заполняемость должна быть не более 50%», - добавил Алексей Цой.