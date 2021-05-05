Алексей Цой о QazVac: Видим, что вакцина качественная

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал разработку казахстанской вакцины от коронавируса QazVac (QazCOVID-in), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработка казахстанской вакцины - это большое достижение Казахстана. Здесь мы хотим еще раз поблагодарить наших коллег - ученых, которые разработали в кратчайшие сроки эту вакцину и она сейчас доступна для казахстанцев. Вы знаете, что опытная партия в небольших объемах производится на площадке непосредственно в поселке Гвардейском на базе НИИ проблем биологической безопасности», - рассказал в ходе брифинга на площадке СЦК министр здравоохранения Алексей Цой.

«Здесь мы уже, в том числе я, получили эту вакцину. В принципе мы видим, что вакцина качественная и не имеет каких-либо побочных действий», - отметил министр.

Ранее Алексей Цой рассказал об ускорении темпов вакцинации в стране.