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    17:19, 05 Май 2021 | GMT +6

    Алексей Цой о QazVac: Видим, что вакцина качественная

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал разработку казахстанской вакцины от коронавируса QazVac (QazCOVID-in), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разработка казахстанской вакцины - это большое достижение Казахстана. Здесь мы хотим еще раз поблагодарить наших коллег - ученых, которые разработали в кратчайшие сроки эту вакцину и она сейчас доступна для казахстанцев. Вы знаете, что опытная партия в небольших объемах производится на площадке непосредственно в поселке Гвардейском на базе НИИ проблем биологической безопасности», - рассказал в ходе брифинга на площадке СЦК министр здравоохранения Алексей Цой.

    «Здесь мы уже, в том числе я, получили эту вакцину. В принципе мы видим, что вакцина качественная и не имеет каких-либо побочных действий», - отметил министр.

    Ранее Алексей Цой рассказал об ускорении темпов вакцинации в стране.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Главная QazCovid-in Минздрав РК
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